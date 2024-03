Check-Up Service e Unindustria: "Più corsi"

Unindustria Reggio Emilia e Check-Up Service insieme per la prevenzione degli infortuni: per tutto il 2024 previsto un ampio catalogo di corsi sulla sicurezza, in presenza e in modalità e-learning. Questo proprio a seguito dei diversi infortuni sul lavoro che si sono verificati negli ultimi giorni: Unindustria Reggio e Check-Up Service ritengono doveroso "diffondere maggiormente e rimarcare nuovamente presso le imprese l’importanza della formazione dei lavoratori, volta a prevenire situazioni potenzialmente pericolose nei luoghi di lavoro". L’associazione degli industriali reggiani e la propria società che si occupa di medicina del lavoro e formazione su salute e sicurezza dei lavoratori hanno deciso "di aumentare ulteriormente il proprio impegno, offrendo un ampio catalogo di corsi per la sicurezza, disponibili sia in presenza, che in e-learning". La formazione, spiega l’associazione, "rappresenta il pilastro fondamentale della sicurezza in azienda. Per questo abbiamo fatto la scelta di investire risorse e competenze per incentivare la cultura della prevenzione e della sicurezza", conclude l’associazione. Maggiori informazioni su corsi e tariffe per imprese associate e imprese non aderenti ad Unindustria sono consultabili al sito www.checkupservice.it, elisa.salerno@unindustriareggioemilia.it, 0522-409711, prospero.ferrarini@checkupservice.it, 0522-369015, info@checkupservice.it, 0522-369011.