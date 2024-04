Chemco battuta dalla capolista

SISTERS

72

PUIANELLO

65

BASKET SISTERS: Bortolani 2, Koral 14, Besea n.e., Tartarini 7, Bernardini 4, Righi, Albieri, G. Palmieri 21, Daidone 4, Grandini, Melloni 10, Zarfaoui 10. All. L. Palmieri.

CHEMCO PUIANELLO: Oppo 12, Valdo n.e., Olajide 11, Manzini 7, Luppi 5, Corradini n.e., Dzinic 13, Raiola 2, Cherubini, Graffagnino, Gizynska 15, Castagnetti n.e.. All. Giroldi.

Parziali: 16-13, 37-28, 56-42.

Nella quinta di ritorno della Poule Playoff, la Chemco Puianello (16) perde contro la capolista Basket Sisters (20) ma ha comunque messo in mostra tanti spunti positivi. Le padrone di casa scappano via ma la Chemco riesce ad andare al riposo sotto la doppia cifra di svantaggio, nonostante i tanti problemi di falli. Ad inizio ultimo quarto escono per 5 falli Raiola e Olajide; Gizynska suona la carica con un paio di bombe poi le veterane Oppo e Dzinic (foto) si caricano la squadra sulle spalle ma non riescono a finalizzare la rimonta.

c.c.