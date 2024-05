Chemco, sfida nella città del Santo. La capitana Boiardi suona la carica

La palla a spicchi rosa di casa nostra entra nelle fasi calde della stagione. Oggi, infatti, prendono il via le semifinali per la promozione in serie A2 con le gare di andata (il ritorno è previsto per il prossimo fine settimana) e ci saranno ben tre fronti che riguardano i colori reggiani. La Chemco Puianello (nella foto, la formazione), dopo aver conquistato il secondo posto in regione, scende in campo alle 20.30 in trasferta per affrontare Padova. A caricare le gialloblu ci pensa la capitana Alessia Boiardi, fuori dal parquet da diversi mesi dopo l’incidente stradale, ma sempre al fianco della squadra con la quale sfiorò il piano superiore, tre anni fa quando Puianello perse d’un soffio la finale contro Savona.

"La Poule Playoff - dice Alessia - in cui siamo arrivate seconde, ci ha permesso di raggiungere la consapevolezza della nostra forza ma anche delle cose che ci mettono in difficoltà. Le mie compagne si stanno allenando fisicamente in modo molto intenso, anche a livello mentale, per riuscire a fronteggiare una squadra forte e di grande energia".

Le bolognesi del Basket Samoggia, primo in regione, invece dovranno vedersela in casa con Albino, sempre alle 20.30; il reggianissimo vice-coach Nicolò Simonini (nella foto accanto) mette in guardia le sue ragazze: "Albino è una squadra abbastanza simile a noi, con tante ragazze giovani provenienti dal settore giovanile e una sola lunga che è Carrara che viaggia a quasi 16 punti di media. Se guardiamo ai pronostici di inizio stagione, non eravamo sicuramente una candidata per salire però abbiamo dimostrato di non essere qui per caso, quindi vogliamo provare a giocarci tutte le nostre carte".

Infine, il coach scandianese Gigi Piatti, alla guida di Cavezzo, dopo il terzo posto in regione e lo spareggio vinto contro Bolzano per accedere alle semifinali, sfida alle 18 la big Ariano Irpino fra le mura amiche.

"Le nostre avversarie - incalza coach Piatti - hanno un recente passato in A2 e la ferma volontà di tornarci; in stagione regolare sono rimaste imbattuta e hanno un roster con giocatrici italiane di categoria superiore e tre straniere che viaggiano costantemente sopra la doppia cifra". Cesare Corbelli