"Chiede soldi, fate attenzione"

Annuncia l’imminente arrivo di un circo in paese, si dice incaricato di distribuire ai cittadini dei biglietti d’ingresso omaggio per gli spettacoli, ma prima di allontanarsi non manca di chiedere delle offerte, ovviamente in denaro, spiegando che servono per la cura e l’alimentazione degli animali. C’è però il forte sospetto di una possibile truffa dietro l’azione di quest’uomo, segnalato da alcuni cittadini a Castelnovo Sotto, in "visita" alle abitazioni del paese. Secondo alcuni cittadini si tratterebbe di un possibile truffatore, con i biglietti che sarebbero delle semplici fotocopie senza alcun reale valore. A confermare il possibile raggiro è anche il Comune di Castelnovo Sotto, con il sindaco Francesco Monica che smentisce un possibile arrivo in paese di un circo oltre che di altre simili attrazioni.