Ciak, si gira. Al via le riprese per la serie tv

Arrivano a Correggio i camion e le strutture per le riprese video della serie tv "Estranei", destinata a essere trasmessa dalla Rai. In questi giorni, come previsto, sono arrivati i primi mezzi pesanti con le attrezzature necessarie per girare le scene della serie televisiva diretta dal regista Cosimo Alemà e prodotta da Eagle Original Content. In piazza San Quirino sono già stati occupati alcuni spazi del parcheggio pubblico per la sosta dei camion. Le aree occupate dai veicoli sono appunto piazza San Quirino e piazzale Conciapelli. Nei giorni scorsi gli uffici comunali hanno confermato modifiche temporanee alla disponibilità dei parcheggi abituali, con le aree in questione occupate probabilmente fino al 18 maggio. Intanto, anche a Novellara si svolgono selezioni e provini per comparse-attori per ruoli secondari della serie tv, con le riprese che nel Reggiano dovrebbero proseguire fino a metà giugno. Da lunedì a sabato dalle 9.30 alle 18.30 le selezioni si svolgono all’Officina culturale novellarese, in strada Provinciale nord 129, nei pressi della stazione ferroviaria. Gli interessati possono presentarsi direttamente alle selezioni oppure chiedere informazioni via mail a estraneiregia7@gmail.com. I candidati devono avere età tra i 20 e i 65 anni, residenti in Emilia o possibilità di alloggio in loco.

Antonio Lecci