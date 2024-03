’Ciao amore ciao’, inchiesta su Tenco

Stasera al teatro Pedrazzoli di Fabbrico, alle 21 va in scena "Ciao amore ciao", uno spettacolo musicale dedicato alla vicenda di Luigi Tenco con Filippo Paolasini e Lucia Bianchi (foto), accompagnati da Alessandro Centolanza (chitarra e contrabbasso), Lucio Matricardi (pianoforte), Andrea Jmmy Catagnoli (sassofono), per una produzione di Asini Bardasci in collaborazione con NoveTeatro. Biglietti a 17 euro (ridotto a 15 euro, under 18 a 10 euro), con prenotazioni sul sito internet vivaticket.

Al teatro di Guastalla stasera alle 21 la rassegna dialettale propone la compagnia "Artisti per caso" di Reggio con la commedia musicale e dialettale "Anelli e cammelli", liberamente tratta da "Pensione O’Marechiaro" di Valerio di Piramo.

Sul palco del centro polivalente a Praticello di Gattatico stasera alle 21 lo spettacolo "Ieri è un altro giorno" dell’associazione culturale "On Art" di Reggio. L’iniziativa è fuori rassegna, non compreso nell’abbonamento annuale. Informazioni: tel. 349-6668598.

All’auditorium di Reggiolo stasera alle 20,45 lo spettacolo "Le feste: distruzioni per l’uso" con Paola Prestini e Tania Solomita, per la regia di Francesca Bianchi, per una produzione a cura di Spazio EffeBi 19.