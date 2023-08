"Ciao Gelo, sei stato un amico vero. Ci mancherai"

Un paese e una montagna intera che ancora non riesce a credere alla morte di Angelo ’Gelo’ Covili, storico volontario della croce verde, stroncato da un infarto a soli 59 anni. Ed è stata proprio una sua collega di assistenza pubblica, Michela Bognar, ad assisterlo nelle prime cure con l’ambulanza quando domenica pomeriggio si è sentito male nella sua abitazione di Villa Minozzo per poi affidarlo all’elisoccorso. Purtroppo ’Gelo’ morirà poco dopo all’ospedale. Stamattina alle 10 i funerali a Sologno. E proprio Michela Bognar ci tiene a dare un suo personale ricordo: "Difficile spiegare a chi non ha avuto un Amico così cosa significhi quando quest’ultimo entra nella tua vita e la pervade, perché sarebbe come chiedere ad un cieco di raccontare l’arcobaleno. Difficile spiegare cosa si provi quando questo Amico esce dalla tua vita e ti lascia, perché così doveva andare perché così era scritto. Io so che questo Amico ci mancherà per sempre e per sempre lo ricorderemo come si può ricordare un bellissimo romanzo letto tutto d’un fiato. Grazie di essere entrato nella nostra vita ed averci regalato tanto più di quanto avessi mai immaginato. Grazie per tutte le risate fatte insieme. Grazie per esserci stato vicino a tutti noi. Grazie grazie grazie di tutto il tuoi Amici sempre. Spero che ora tu sia in un posto bellissimo dove non esiste cattiveria e dolore. Ti immagino correre felice su di un prato bagnato dalla rugiada del mattino... correre verso le braccia aperte di chi ti ama e ti conosce bene. Sono certo che ti ritroveremo piccolo mio perché l’Amico che si è dato e ricevuto non svanisce ci attende dall’altra parte del ponte. La parte più buona".

dan. p.