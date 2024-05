Ciclista di 43 anni grave in ospedale

Un ciclista di 43 anni è rimasto gravemente ferito nel primo pomeriggio di ieri a Case Querzola nel comune di Castellarano. L’uomo è caduto accidentalmente a terra mentre stava pedalando. Non sono stati coinvolti altri mezzi. L’incidente è successo verso le 15 in una strada sterrata. È stato prontamente lanciato l’allarme alla centrale operativa del 118 per soccorrere il 43enne e coordinare l’emergenza. Sul posto sono dunque rapidamente arrivati gli operatori inviati dal 118 per l’assistenza al ciclista. L’uomo, dopo le prime cure ricevute da parte dei volontari dell’ambulanza e dai sanitari, è stato poi urgentemente portato in codice rosso all’ospedale di Baggiovara per gli accertamenti e le terapie del caso da parte dei medici del nosocomio. Momenti di grande paura e apprensione per il 43enne ferito: le sue condizioni di salute sono state giudicate gravi. m. b.