Cinquant’anni di gruppo Rwanda. Un filo diretto con la solidarietà

Cinque decadi di solidarietà a favore dei meno fortunati. Ha da poco spento le cinquanta candeline, il gruppo Rwanda Padre Tiziano Odv, intitolato alla memoria di Padre Tiziano Guglielmi, missionario reggiano della congregazione dei Padri Bianchi. Tutto nacque nel 1974 con la presenza dei primi reggiani coinvolti da Padre Tiziano nei campi di lavoro estivi. Da allora, il filo diretto che lega Reggio a Munyaga si è reso sempre più solido, con tanti progetti andati a buon fine e con rinnovate prospettive per il futuro. L’opera più grande resta il Centro di Sanità inaugurato nel 1983 e intitolato a padre Tiziano, scomparso qualche anno prima in un incidente aereo. Negli anni, è sorto anche il centro scolastico Aurora Giovannini, maestra reggiana e volontaria del gruppo prematuramente scomparsa; infine, negli ultimi anni, sono stati sviluppati aiuti per le attività agricole locali. Video, testimonianze e interventi dei volontari sui cinquant’anni della presenza in Rwanda sono stati al centro della giornata organizzata presso la parrocchia di San Bartolomeo che ha visto anche la presenza dell’arcivescovo Guido Pecorari, già nunzio apostolico in Rwanda dal 2004 al 2008.

Cesare Corbelli