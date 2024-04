Cinque baby del Poviglio vestono l’azzurro

Pokerissimo di atleti della Platform-Tmc Poviglio convocati nella giornata odierna negli stage delle nazionali giovanili che fungono da preparazione per gli impegni estivi. Nell’Under 18, radunata a Verona, tornano i 2006 Alex Giovanardi, Francesco Roero e Davide Lugli, che già nei mesi scorsi erano stati oggetto di valutazione da parte dello staff tecnico federale superando le prime selezioni; nell’Under 12, invece, la fase di selezione comincia oggi e, sul diamante di Bologna, scenderanno in campo i classe 2012 Luca Mortini e Miguel Werner Flores Castro. "Si tratta di una grande soddisfazione sia per gli atleti stessi che per i nostri allenatori e dirigenti – spiegano dalla società della Bassa - bravi a individuare e a coltivare talenti. Non va dimenticato che la sua prima squadra milita ormai da 3 anni nella massima serie con una formazione in buona parte costruita con atleti cresciuti nel settore giovanile".

Palfinger. Non mancano le soddisfazioni nel vivaio dell’altra formazione reggiana partecipante al campionato di Serie A. La Palfinger Reggio Emilia, infatti, può annoverare 4 convocati nella selezione regionale che prenderà parte dal 6 al 9 giugno prossimi al Torneo delle Regioni, in programma in Piemonte. Nella squadra della Little League ci saranno Edoardo Biagini e Samuel Ferrett, mentre Daniele Torelli e Freionil Carrasco prenderanno parte alla Senior League.

Serie A. Sabato, infine, scatta la seconda giornata dei campionati senior e la Palfinger, dopo il pareggio casalingo dell’esordio con Codogno, affronta alle 15,30 e alle 20,30 la trasferta di Torino, dove affronta i Grizzlies; nella giornata domenicale, invece, la Platform-Tmc va in cerca del riscatto dopo l’onorevole kappao di Collecchio, ospitando alle 11 e alle 15 in via Gruara la Tecnovap Verona.