Cisl, nuova sede in centro storico

"Apriamo a Montecchio una nuova sede più bella, grandissima e in pieno centro storico, contribuendo alla sua attrattività insieme a Comuni e commercianti". Così Rosamaria Papaleo, segretaria generale Cisl Emilia Centrale, presenta l’avvio del nuovo point Cisl – il 18° in provincia – che aprirà i battenti il 15 febbraio in via Reverberi 35, in Contrada Grande e a soli 100 metri dal parcheggio di piazza Mercato. "La scelta di Cisl è importante, per l’utenza che avrà un accesso facilitato e perché i nuovi inserimenti in centro storico e la riutilizzazione degli spazi sono elementi che non solo rendono felici gli amministratori ma anche i cittadini. È così che il centro storico diventa un piacere da praticare", commenta il sindaco Fausto Torelli.