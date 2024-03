Città del Tricolore, esordio con la storia

Sfida interna per l’Hockey Prato Città del Tricolore, che comincia alle 15 la propria avventura nel campionato di Serie A Elite maschile. Dopo aver conquistato la scorsa stagione la promozione, al termine di un finale mozzafiato, la formazione cittadina gioca sul campo amico di via Avvenire Paterlini contro la società che vanta il maggior numero di scudetti in Italia, la temibile SG Amsicora.

In autunno, come ormai consuetudine da un paio d’anni a questa parte, è andata in scena la Coppa Italia ed il Tricolore ha messo in bacheca un’altra partecipazione alle Final Four, chiuse al quarto posto.

Per quanto riguarda l’organico ha salutato i cittadini Ferrante, mentre sono due i volti nuovi, Joel Garcia Lisantti e Tomas Galan: il primo è un centrocampista capace di giocare anche in attacco, dotato di ottima potenza fisica, che ha segnato al Tricolore due stagioni or sono in maglia Lazio, dotato di un buon corto; Galan, altro rinforzo per la mediana, è invece fratello del portiere dell’undici reggiano, Lautaro, e come il compagno vanta esperienze con la maglia dell’HT Bologna.