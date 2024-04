"Cittadini, contribuite al nostro programma"

Stasera alle 20,45 all’ex Maki Pub di Bagnolo la lista civica Bagnolo Viva, guidata dal candidato sindaco Gianluca Paoli, attuale primo cittadino del paese, apre le porte ai cittadini intenzionati a contribuire alla definizione del programma elettorale della lista. "L’invito – dice Paoli – è rivolto a coloro che si riconoscono nel modo di fare della nostra lista, che è quello di un gruppo di persone animate dal bene comune e libere dai pesanti condizionamenti che derivano dall’appartenere ed essere designate da partiti politici. Abbiamo la fortuna di non dover partire da zero, ma da quanto di buono è stato fatto in questi anni e dalla conoscenza dei problemi e delle criticità che solo governando un paese spesso si riesce a comprendere In questi anni è stata realizzata buona parte del programma elettorale presentato cinque anni fa, frutto dell’ascolto del territorio".

Durante la serata organizzata da Bagnolo Viva è possibile scegliere un tavolo di lavoro tra quelli proposti e contribuire a completare il programma elettorale, già a buon punto, da presentare in vista delle elezioni previste a giugno anche a Bagnolo.