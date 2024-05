Clarke e Wehnelt si aggiudicano la finale nel doppio

Pronostico confermato nel doppio della Camparini Gioielli Cup. Al Circolo Tennis Reggio Emilia la finale è appannaggio del britannico Jay Clarke e del tedesco Kail Wehnelt, teste di serie numero 1 del tabellone, col punteggio di 5-7, 6-2, 10-8 sui canturini Federico e Andrea Arnaboldi. Clarke conferma in tal modo il suo feeling con Canali, dove lo scorso anno vinse il singolare, mentre Wehnelt sorride dopo che nel ’23 perse il doppio proprio al super tiebreak della finale. Ancor più curiosa la storia degli Arnaboldi, con il classe 1987 Andrea che ha ripreso in mano la racchetta (nel 2015 era stato 153 del mondo) per affiancare il cugino Federico, di 13 anni più giovane, che solitamente segue nelle vesti di allenatore. Oggi pomeriggio le semifinali del singolare: il n° 1 Enrico Dalla Valle ha bisogno di 3 set per piegare il qualificato Giuseppe La Vela e troverà l’olandese Jelle Sels; avanti anche Martin Klizan (6-3, 6-2 su Andrea Picchione), che affronterà il n° 3 Giovanni Fonio.

d.r.