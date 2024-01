"Clausola antifascista", regolamento corretto

A Bagnolo era rimasta aperta già dall’aprile del 2021 la questione della "clausola antifascista", che era stata respinta dai consiglieri di maggioranza al momento di introdurre il nuovo regolamento per l’istituzione e la disciplina del canone unico patrimoniale che viene messo in pratica in caso di concessione di spazi pubblici. Dalle possibilità di utilizzo di spazi o erogazione di contributi sono infatti esclusi i soggetti che dimostrano la volontà di compiere manifestazioni di apologia del fascismo in tutte le sue forme, vietate dalle leggi.

Il regolamento, nella sua versione originale, è stato corretto con un emendamento presentato alla discussione dal consigliere Marco Signori (della lista Alternativa Bagnolo), nella foto, il quale ora esprime soddisfazione per il passo compiuto, sperando che "alla prossima revisione del regolamento del canone unico patrimoniale che disciplina anche la concessione di spazi pubblici se ne compia un altro, decisivo, approvando gli emendamenti che abbiamo già provveduto a depositare in municipio".