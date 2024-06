Coalizione Civica non sfonda. Aguzzoli amaro resta a casa: "Credevamo nel ballottaggio"

Tra una birra e un brindisi collettivo poco più tardi, la lista Coalizione Civica non riesce a trattenere del tutto lo scoramento di fronte a un 6,5% alle amministrative. "Bene ma non benissimo" si sente in sottofondo, e il concetto è un po’ quello lì. Le aspettative si aggiravano tra l’8 e il 10%, e quei pochi punti percentuali bruciano abbastanza da farsi scappare, di tanto in tanto, qual-che frase dispiaciuta. "I reggiani sono proprio delle teste quadre", dice una fervida sostenitrice entrando al locale Anma di via Squadroni. Grande assente il candidato sindaco Fabrizio Aguzzoli, che preferisce aggiornare gli spogli online nell’intimità del suo privato: "Sono a casa con amici a guardare i risultati elettorali", dice. "Ci aspettavamo di andare al ballottaggio e di avere un successo mag-giore come lista – continua –. Non possiamo dirci del tutto soddisfatti, ma sono le regole del gioco. Così come è inequivocabile la vittoria di Massari e anche i buoni risultati della lista di Tarquini, che è andata meglio della nostra. Ho già chiamato entrambi per congratularmi. Conosco Massari e lo stimo, non so quanto il suo mandato potrà essere semplice: a lui l’onore e l’onere di guidare la città". "Sapevamo che avrebbe vinto il centrosinistra – fa un inciso – ma pensavamo che i rapporti di forza all’opposizione potessero essere più equilibrati, senza dubbio. Detto questo, accetto la sentenza con estrema serenità", a conclusione di una campagna elettorale "dominata dal fairplay, almeno fino all’attacco sguaiato di Federico Amico (Emilia Romagna Coraggiosa, ndr), esponente di una classe politica a cui non vorrei mai assomigliare". "Da quelli che sono i dati, dovremmo avere due dei nostri in consiglio comunale".

Dario De Lucia, braccio destro di Aguzzoli, dovrebbe essere il nome del secondo consigliere assieme ovviamente al candidato sindaco di Coalizione Civica. De Lucia ha raggiunto quota 835 preferenze (dato aggiornato a ieri sera con solo sei sezioni rimaste da scrutinare) e questo lo porta direttamente sul podio dei consiglieri più votati, dopo Lanfranco De Franco e Stefania Bondavalli (Pd). Due, questi ultimi, che quasi sicuramente avranno tra l’altro un posto nella giunta Massari.

"Lavoreremo dal giorno uno dentro la Sala del Tricolore per fare ciò che abbiamo sempre fatto: ascoltare le periferie e il territorio – promette De Lucia –. A questo proposito ricordo l’assemblea già fissata per il 26 giugno, alle 21 agli Orti Spallanzani. Sono felice di questo risultato, chiaramente – conclude riferendosi alle preferenze riservategli –. Ma siamo già pronti a rimetterci a lavoro, proiettati verso il 2029".

Giulia Beneventi