Colazione con Marco Macchi. L’autore di ’Medida’

Una colazione con l’autore attende il pubblico della libreria Punto Einaudi Rebell, in via Monzermone oggi alle 10.30, che potrà incontrare Marco Macchi, scrittore con Valeria Rogolino di ‘Medida – Note di un amore’, edito da Corsiero. A dialogare con Macchi, bevendo un cappuccino con lui e i lettori, sarà la giornalista Lara Maria Ferrari. Quella di Miriam e Lele, protagonisti del romanzo, è una passione che si divide tra Barcellona e Istanbul, tra Torino e Bologna. Una relazione appena nata, bruciante, nella quale si intrecciano personaggi, si accavallano storie di vita e di morte, inizi e addii. I giorni trascorrono, nella lontananza fisica e nell’attesa di un nuovo incontro, scanditi dal ritmo serrato di messaggi vocali e accompagnati da una colonna sonora pop-rock che ha cresciuto una generazione, raccontandone i sentimenti e gli slanci. Un epistolario nuovo, veloce, costruito attraverso le note degli smartphone, che finiscono col definire la misura (medida, in spagnolo) di un amore.