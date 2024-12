Coldiretti e Lapam, un regalo speciale al Vescovo

Una delegazione di Coldiretti Reggio e Lapam Confartigianato ha incontrato l’arcivescovo di Reggio e Guastalla, Giacomo Morandi, per donargli una statuina del presepe, una tradizione che prosegue ormai da anni. In questo 2024, la statuina rappresenta un’artigiana del settore caseario, simbolo della qualità del cibo made in Italy e dei saperi che lo valorizzano.

"La statuina della giovane casara è il simbolo della qualità del cibo Made in Italy e dei saperi che lo valorizzano, punto di contatto tra il settore agricolo e quello della trasformazione agroalimentare", afferma Matteo Franceschini, presidente della Coldiretti reggiana. "A Reggio sono oltre 2mila gli allevamenti vocati a Parmigiano Reggiano che producono 2 milioni di tonnellate di latte all’anno". "Quest’anno – sottolinea Gilberto Luppi, presidente Lapam Confartigianato – vogliamo celebrare un simbolo della qualità manifatturiera del made in Italy. Con questa figura rappresentiamo il valore del “bello, buono e ben fatto” che caratterizza il nostro Paese. La statuina, realizzata in cartapesta dal maestro presepista Claudio Riso, incarna l’attenzione nella scelta delle materie prime, il rigore nei processi di lavorazione, la certificazione e la tracciabilità dei prodotti".