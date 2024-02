Colf a tempo indeterminato 25 ore a settimana

Famiglia privata residente a Reggio Emilia ricerca una colf. Tempo indeterminato. Ccnl applicato: lavoro domestico colf badanti. Qualifica Istat Collaboratori domestici e professioni assimilate.L’offerta si rivolge a uomini e donne senza discriminazione di età, di convinzioni personali, affiliazione sindacale o politica, credo religioso, orientamento sessuale, stato matrimoniale o di famiglia o di gravidanza, handicap, o razza, a meno che non siano previsti limiti dal contratto proposto dall’azienda o che non si tratti di caratteristiche che incidono sulle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa o che costituiscono un requisito essenziale e determinante ai fini dell’attività lavorativa, come previsto dall’art. 10 del D.lgs. n. 198/2006. Luogo di lavoro: Reggio Emilia. Orario di lavoro part time: 25 ore settimanali. Per candidarsi Clicca sul pulsante invia candidatura nel portale lavoroperte.regione.emilia-romagna.it o nell’app LavoroXTe. Scadenza dell’offerta:10/02/2024.