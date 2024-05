Colpito da malore, venne salvato. Ora dona al circolo un defibrillatore

Un nuovo defibrillatore per il Circolo Tennis Reggio Emilia. Nel gennaio 2023 Enrico Zannoni era stato salvato a bordocampo, dopo un malore, dal pronto intervento dei maestri Jacopo Marchegiani e Andrea Govi, che erano accorsi prontamente.

Grato e riconoscente verso il Circolo. Zannoni ha voluto “sdebitarsi” donando un defibrillatore semiautomatico. L’apparecchio verrà utilizzato per integrare la dotazione già in uso, in particolare nella zona del solarium, piscina e campi da calcio che nei mesi prossimi vedrà il picco delle presenze.

Alla consegna dell’attrezzatura, cui ha fatto seguito un brindisi, ha presenziato lo stesso Zannoni insieme alla famiglia.

"Questo gesto – ha detto – per me è nullo in confronto alla gratitudine che provo verso le persone che mi hanno salvato la vita, permettendomi di essere ancora qui tra i miei cari".

I ringraziamenti per il gradito regalo sono stati fatti dal consigliere del Ct. Reggio Vittorio Lombardini, presente insieme a Guido Gasparini di Emimed, che ha fornito il dispositivo.

Nella foto, da sinistra: Govi, Zannoni, Marchegiani e Medioli