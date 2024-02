Colpo alla villa Burani. Al vaglio le immagini delle telecamere per identificare i ladri

Proseguono nel massimo riserbo le indagini da parte dei carabinieri sul furto avvenuto giovedì sera nell’abitazione della famiglia Burani a Cavriago.

Come raccontato ieri i ladri si sono introdotti all’interno dell’abitazione forzando una finestra. Da qui hanno poi preso di mira una cassaforte che era stata murata in uno sgabuzzino. Probabilmente erano al corrente della presenza del forziere in quella stanza. Unica cosa che si è potuto verificare, è stata la presenza fuori e all’interno della villa di un sistema di videosorveglianza.

Le immagini sono al vaglio degli uomini dell’arma che stanno cercando qualche possibile indizio per arrivare alla identificazione dei responsabili di questo furto piuttosto ingente.

Non si sa al momento se l’irruzione dei malviventi sia stata ripresa in tutti i suoi momenti e se gli uomini fossero riconoscibili o se invece fossero travisati con passamontagna o mascheramenti.

Al momento del furto non tutta la famiglia della stilista Mariella Burani era in casa, comunque nessuno si è accorto dell’intrusione dei ladri che sono riusciti a smurare la cassaforte e portarla via, facendo poi perdere le proprie tracce.

Il bottino come si è detto è piuttosto ingente: si parla di monili d’oro e diamanti oltre a denaro ed altro ancora. Sul furto indagano i carabinieri della locale stazione che hanno aperto un fascicolo per il momento contro ignoti. Purtroppo la cassaforte forzata non è stata rintracciata, come invece capita spesso in casi di questo genere. Cosa che avrebbe aiutato gli investigatori a capire almeno la direzione di fuga dei malviventi.

ni.re.