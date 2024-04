Come cambia la fauna in golena

Dai piccoli uccelli ai grandi predatori. Chi frequenta la golena del Po sicuramente avrà incontrato animali in passato insoliti per la zona come cinghiali, volpi, lupi, caprioli... Il 9 aprile alle 20,45 a palazzo Bentivoglio a Gualtieri si svolge un incontro pubblico sulle nuove presenze della fauna nel territorio locale, in collaborazione con l’Ente Parchi del Ducato. Intervengono Emanuele Fior, funzionario dei Parchi del Ducato, e Diego Barbacini, volontario e fotografo naturalistico. Gli esperti mostreranno, attraverso immagini e video, gli animali che vivono attorno a noi, spiegandone le peculiarità e il loro rapporto con l’uomo. Iniziativa a ingresso libero, organizzata dal comune di Gualtieri e dai Parchi del Ducato per sfatare false credenze e dare corretta informazione sugli animali presenti sul territorio.