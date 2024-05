’Come una carezza’, concorso per studenti. Riflessioni sul tema della sofferenza

Si è svolta a palazzo ducale di Guastalla la premiazione del concorso "Come una carezza", rivolto a studenti delle medie e promosso dall’associazione "Noi per l’Hospice" di Guastalla. Un concorso che ha fatto riflettere su temi come il dolore e la sofferenza. Trenta gli elaborati fra testi narrativi, poesie, foto e disegni. Da tutti gli elaborati sono emerse immagini e riflessioni profonde, dove il tema della fragilità è stato visto nell’ottica di accettazione dell’inarrestabile ciclo della vita.