Comer approva il bilancio 2023 con un utile di 40 milioni

L’assemblea degli azionisti ha approvato il bilancio 2023 di Comer Industries, il colosso industriale con quartier generale a Reggiolo. A fine dicembre è stato chiuso il bilancio con un utile di 40,701 milioni di euro, ricavi delle vendite per 1.223,9 milioni di euro, con un risultato netto di 94 milioni, indebitamento finanziario di 94,8 milioni. L’utile viene diviso con l’assegnazione di 1,25 euro per azione, in pagamento il 15 maggio con data stacco il 13 maggio e record date il giorno successivo, per un importo di 35,8 milioni di euro, calcolato sul numero di azioni in circolazione alla data di approvazione del progetto di bilancio. La restante somma, per 4,854 milioni, è destinata a riserva straordinaria. Nominati consiglio di amministrazione e presidente.

Il cda è formato da nove componenti, in carica per tre esercizi, fino all’approvazione del bilancio 2026. La presidenza è affidata a Matteo Storchi. I consiglieri sono: Cristian Storchi, Marco Storchi, Luca Gaiani, Matteo Nobili, Paola Pizzetti, Arnaldo Camuffo, Francesca Bertani (dalla Lista 1 presentata dall’azionista di maggioranza Eagles Oak Srl) e Sergio Giglio (dalla Lista 2 presentata dall’azionista di minoranza S.S. Giovanni e Paolo Spa). L’assemblea degli azionisti ha stabilito di attribuire al cda un compenso fisso complessivo annuo lordo pari a 496.000 euro (compresi i compensi per la partecipazione ai comitati endoconsiliari), da ripartire tra i singoli componenti. Il Consiglio ha provveduto a confermare Matteo Storchi come amministratore delegato e Cristian Storchi vice presidente della società. Comer Industries è azienda leader mondiale per i sistemi avanzati di ingegneria e soluzioni di meccatronica per la trasmissione di potenza, quotata sul mercato Euronext Milan di Borsa Italiana.

a.le.