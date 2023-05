Commozione e comicità Va in scena ’Edificio 3’

’Edificio 3, storia di un intento assurdo’, scritto e diretto dal regista argentino Claudio Tolcachir, è in scena stasera e domani alle 20,30 al Teatro Ariosto. Claudio Tolcachir - attore, regista e drammaturgo di Buenos Aires - è considerato il protagonista indiscusso della nuova scena argentina.

È il fondatore di Timbre4, multisala teatrale e scuola di recitazione, punto di riferimento culturale fondamentale a Buenos Aires. Per il Piccolo Teatro di Milano-Teatro d’Europa in coproduzione con Aldo Miguel Grompone e con Timbre4, ha allestito la versione italiana della sua pièce ’Tercer cuerpo’ (’Edificio 3. Storia di un intento assurdo’), provando in una Milano in zona rossa nel mese di novembre 2020. ’Edificio 3, storia di un intento assurdo’ è una commedia, che racconta di cinque personaggi, che condividono lo spazio. L’edificio è al tempo stesso sia un ufficio vissuto da impiegati (Monica, Sandra ed Ettore), sia la casa di una giovane coppia (Sofia e Manuel). La narrazione delle due vicende si svolge per piani simultanei e compresenti sulla scena. Le vicende private e condivise dei personaggi sono intrecciate e creano momenti di commozione, effetti grotteschi e comicità. In scena vengono raccontati sentimenti umani in cui tutti possono riconoscersi: comunicazione, tradimenti, equivoci, desideri, solitudine, amicizia, amore, sogni, rimpianti, dolore, bugie, relazioni.

Gli interpreti principali sono Rosario Lisma, Stella Piccioni, Valentina Picello, Giorgia Senesi, Emanuele Turetta. Le recite di oggi e domani recuperano le due date iniziali in cartellone, previste lo scorso aprile e rimandate a causa di un infortunio a un attore della compagnia. Biglietti interi: 25 e 20 euro. Info: www.iteatri.re.it

Stella Bonfrisco