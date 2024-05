Comune senza targa: "Succursale dell’Anpi"

"In via Farini a Reggio Emilia c’è uno degli ingressi del Comune ma non ci sono targhe che lo indichino, c’è invece la targa dell’Anpi. Nel 2024 il Comune è formalmente la succursale dell’Anpi, con ideologia e prese di posizioni. Oggi chi pensa di occuparsi di problemi concreti deve fare i conti con un contesto imbalsamato agli anni ‘50 e che non affronta i problemi reali di un società che avrebbe bisogno di innovazione, trasparenza, possibilità e modernità". Così il deputato reggiano di FdI, Gianluca Vinci.