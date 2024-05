Comune, via 7 dipendenti in 4 anni: "Il sindaco ci spieghi perché"

"Continua l’emorragia di dipendenti comunali a Canossa: la situazione è grave e ci addolora. I cittadini devono sapere, il sindaco informi". Alfredo Gennari (capogruppo, nella foto con il sindaco Luca Bolondi), Ivan Fornaciari, Ivo Gibertini e Costanza Lucci, consiglieri del gruppo consiliare d’opposizione ’Impegno per Canossa’, chiedono spiegazioni e risposte concrete: "Non è accettabile che tutto prosegua come se nulla sia accaduto".

Il gruppo spiega che dal 21 maggio un altro dipendente del Comune, il settimo da inizio consiliatura, ha lasciato il suo posto di lavoro "per fornire la sua professionalità e umanità a un’altra comunità. In questo modo sono sette le persone preparate e professionalizzate in questi anni che hanno abbandonato il nostro ente. Siamo preoccupati per questo depauperamento di professionalità. Tutto ciò danneggia i cittadini e lo sviluppo del paese".

Aggiungono poi che come gruppo consiliare "non siamo mai stati informati della situazione. Anzi, quando abbiamo chiesto di fare una Commissione specifica sul personale, il sindaco e la sua maggioranza hanno respinto la nostra richiesta. Purtroppo la situazione ci vede molto preoccupati e riteniamo che i cittadini debbano essere informati. In molti chiedono spiegazioni. Pensiamo che non si debba continuare con l’assunzione di decisioni importanti per i cittadini e per il paese non condivise, assunte senza la trasparenza". Aggiungono che a loro memoria "non è mai accaduta una situazione di questa portata nel nostro ente. I dipendenti vanno via e si perdono riferimenti importanti per i cittadini, per i professionisti, per gli altri enti e per tutti i collaboratori del Comune. Si perdono memoria storica ed esperienza".

Il forte turn over ovviamente si va a ripercuotere anche sul personale in forza nell’amministrazione comunale: "Ci domandiamo anche se sia stato valutato il benessere organizzativo dei lavoratori che in questi ultimi quattro anni hanno lasciato il posto di lavoro. Vorremmo valutare la situazione e capirne le cause; temiamo siano state assunte decisioni in merito al nuovo personale in questi ultimi quattro anni senza un’approfondita condivisione e senza una grande trasparenza".

Francesca Chilloni