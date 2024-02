Con le ‘big’ Regia quasi perfetta. Solo un ko contro le prime sei

di Giuseppe Marotta

L’ottimo pareggio con la Cremonese lascia in dote alla Reggiana una certezza: i granata con le big non sbagliano praticamente mai partita. Dopo due terzi di campionato è ormai un dato di fatto. Basterebbe guardare la classifica per rendersene conto: le prime sei sono Parma, Cremonese, Como, Venezia, Palermo e Catanzaro. La Reggiana con queste squadre ha giocato otto volte, perdendo in una sola occasione. Ha infatti pareggiato a Parma (0-0), pareggiato sia all’andata che al ritorno con la Cremonese (2-2 e l’1-1 di sabato), pareggiato sia all’andata sia al ritorno col Como e sempre per 2-2, vinto con Venezia e Catanzaro sempre per 1-0, e perso solo col Palermo. Tra l’altro coi rosanero va ricordata l’espulsione di Marcandalli sventolata al minuto 42. Era il 29 agosto: c’era il mercato aperto, e nonostante tutto i siciliani trovarono il 3-1 soltanto al 95’, con i granata in partita anche con l’uomo in meno per un tempo intero.

Forse l’appellativo di "ammazza big" non è ancora spendibile, visti i tanti pareggi, ma se a questo pacchetto di ottimi risultati inseriamo anche il colpaccio di Bari (2-0) allora possiamo constatare come le squadre più attrezzate con la Reggiana stiano facendo tanta fatica.

Il monito della stagione portato avanti dall’ambiente è chiaro: l’obiettivo è la salvezza. C’è chi però, oltre a guardare con una certa serenità al +8 sulla Ternana (e, quindi, sui playout), conta anche i punti che separano la squadra di Alessandro Nesta dai playoff. Le lunghezze sono tre (il Modena, con 33 punti, è la prima squadra dentro i playoff), ma la Reggiana per poter provare a sognare dovrà migliorare il rendimento con le squadre che in classifica sono dietro. Soprattutto in casa, infatti, sono troppi i pareggi: ben otto, e nessuno ne ha colti di più tra le mura amiche. Contando tutte le gare, la situazione è simile: la Reggiana, con 12 segni "x" totali, in generale ne ha pareggiate più di tutti (insieme al Bari).

Come dimenticare il recente beffardo 1-1 interno con la FeralpiSalò arrivato al 95’ con due uomini in più; c’è rammarico, però, anche per i pari interni con Brescia, Ascoli e Lecco. Ieri, intanto, si è giocata Ternana-Spezia, terminata 1-1 (il risultato migliore per i granata): è successo tutto nel finale, col vantaggio umbro al minuto 89 con Di Stefano, e col clamoroso pari ligure di Di Serio al 95’.

Sabato a Reggio arriverà proprio la Ternana, che all’andata strapazzò la peggior Reggiana della stagione con un nettissimo 3-0. Era il 30 settembre, e vista l’evoluzione della "Regia" sembra una vita fa. Le due squadre saranno di fronte sabato alle ore 14 al "Città del Tricolore": da monitorare la situazione di Girma. Nel post Cremona, Alessandro Nesta ha detto che il trequartista non è al top a causa di "un po’ di pubalgia": la speranza è che lo svizzero se ne liberi il prima possibile.

La squadra oggi pomeriggio riprenderà gli allenamenti.