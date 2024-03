Con Sirya rivive la verve di Gabriella Ferri

Stasera alle 21 al teatro di Rio Saliceto va in scena "Perché non canti più?" con la voce di Sirya (foto) impegnata in un concerto-spettacolo che rappresenta un vero e proprio tributo a Gabriella Ferri, una delle protagoniste indiscusse dell’ultimo secolo, originaria del quartiere Testaccio, che calcò il palcoscenico di numerosi teatri, mettendosi in evidenza pure in importanti trasmissione televisive, con un evidente consenso da parte del pubblico italiano. Lo spettacolo proposto questa sera al teatro riese è ideato da Pino Strabioli ed interpretato sul palcoscenico da Syria, con la supervisione di Sieva, il figlio di Gabriella. Syria ha nella voce e nel cuore quei pezzetti di Roma che sapranno dove portarla, dove aprirla, dove lasciarla cantare e raccontare. Per informazioni e prenotazioni: tel. 366-3206544 (anche via WhatsApp).