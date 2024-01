Conad non pervenuta. Siena va sul velluto

EMMA VILLAS SIENA

3

CONAD REGGIO E.

0

EMMA VILLAS SIENA: Copelli 9, Trillini 8, Nevot 2, Bonami (L), Tallone 9, Coser (L) ne, Krauchuk 15, Milan ne, Gonzi ne, Acuti ne, Pierotti 14, Pellegrini ne, Ivanov ne, Picuno ne. All. Graziosi.

CONAD TRICOLORE REGGIO EMILIA: Caciagli 2, Mariano 7, Preti 3, Sesto 4, Catellani, Maiocchi, Gasparini 2, Bonola 1, Torchia (L), Pochini (L), Volpe 1, Guerrini, Suraci 7. All. Fanuli.

Arbitri: Chiriatti e Merli.

Note: parziali 25-10, 25-14, 25-21. Ace 8-0, service errors 8-9, muri 2-2. Ricezione 32%-26%, attacco 59%-31%.

Conad (19) non pervenuta a Siena. Certo, l’Emma Villas (36) era reduce da 5 vittorie consecutive, ma i primi due set dei giallo-rossi sono stati in totale balia dell’avversario e a nulla è servito un sussulto d’orgoglio nel finale del terzo, quando la squadra di Fanuli è stata capace di tornare a -2 dopo esser scivolata indietro di 9 lunghezze. La squadra reggiana si presenta in campo ancora senza Marks, sostituito in sestetto da Suraci, che gioca in diagonale con Sperotto; Preti e Mariano sono gli schiacciatori, mentre Volpe e Bonola sono i centrali, insieme al libero Pochini. L’inizio non è certo di quelli da ricordare, con Siena che fugge via sull’8-1 trascinata dalle schiacciate di Pierotti e Krauchuk, rebus irrisolti per la difesa ospite, conducendo poi il set in porto sul 25-10 in soli 20’. Non va meglio al cambio di campo, con Siena subito padrona delle operazioni: stavolta di minuti ne servono 24, ma il 25-14 è una punizione severa, sebbene Fanuli provi a inserire Maiocchi e Sesto per fermare l’emorragia, senza esito.

Anche nel terzo la partita sembra scritta, con i toscani di coach Graziosi che salgono 18-12 prima di spegnersi improvvisamente: la Conad riesce a rientrare in scia (23-21), prima di alzare bandiera bianca. Domenica prossima un’altra trasferta, sul campo della Delta Group Porto Viro.