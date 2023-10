"Concentrico Agorà", show tra circo e violini

Sbarca a Rolo "Concentrico Agorà", evento con teatro musicale proposto sabato 14 e domenica 15 ottobre da Giuseppe Ciciriello e Piero Santoro, destinato soprattutto a bambini e famiglie. Una proposta dell’associazione "Appena Appena" in collaborazione col Comune di Rolo che vuole offrire un modo diverso di utilizzare spazi urbani. In questo caso l’arena del parco di Villa Cerillo, una piccola "agorà" in cui incontrarsi e socializzare.

Gli spettacoli sono a ingresso libero. Sabato alle 21 va in scena "Zhoran. Storia di zingari e violini", una narrazione che intreccia racconti, tratti o ispirati dalla tradizione Rom. Giuseppe Ciciriello è attore di formazione brechtiana, musicista, autore e regista, ha una lunga esperienza anche nel cinema e nella televisione. Piero Santoro è un musicista professionista, fa parte dell’associazione Casarmonica e suona nella band Folkabbestia.

I due artisti pugliesi nelle passate edizioni di Concentrico Festival hanno proposto la trilogia epica Iliade, Odissea ed Eneide in coproduzione con il festival. Si prosegue domenica alle 17 con "Toc toc… il lupo" di Irene Raccanelli in collaborazione con Amalia Ruocco di Pazo Teatro di Modena. Lo spettacolo è pensato per la fascia 0-6 anni per un massimo di 25 partecipanti. È consigliata la prenotazione via whatsapp al numero 338-2923478. E alle 18,30 lo spettacolo "Balls Don’t Lie" con Alessandro Maida di MagdaClan, una delle principali compagnie di circo contemporaneo in Italia.

Antonio Lecci