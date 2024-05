Condannato dieci anni dopo l’arresto per spaccio

Era stato fermato dieci anni fa per spaccio di droga. E ora i carabinieri di Correggio hanno eseguito l’arresto per un uomo cinquantenne, residente nella cittadina della Bassa, dopo che la condanna a due mesi e venti giorni di reclusione è diventata definitiva.

Il 50enne, nel luglio 2014, era stato trovato in possesso di oltre un etto di hashish. E dall’esame del telefonino erano emersi elementi di prova sull’attività di spaccio, attraverso conversazioni e messaggi inequivocabili che dimostravano l’attività illecita.

Due anni dopo la denuncia formale e nel giugno 2021 la sentenza di condanna del tribunale reggiano, diventata definitiva nei giorni scorsi, quando l’Ufficio esecuzioni penali ha emesso il provvedimento restrittivo, eseguito dai carabinieri di Correggio. I militari hanno così raggiunto il condannato per essere portato in caserma per le formalità di rito. All’uomo sono stati poi concessi gli arresti domiciliari.