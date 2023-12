Conducente sparito, "giallo risolto": era ad organizzare il recupero dell’auto

Risolto il "giallo" dell’assenza del conducente dal luogo in cui, mercoledì, si è verificata una sbandata fuori strada di un’auto, in via Fangaglia a Santa Vittoria di Gualtieri. La polizia locale ha identificato l’uomo alla guida, uscito illeso dall’incidente e poi rincasato per organizzare il recupero della vettura. I documenti della vettura erano stati prelevati dall’abitacolo per evitare il rischio di smarrimento. Non risultano coinvolti altri veicoli. La sbandata sarebbe avvenuta a causa di una possibile avaria meccanica del mezzo, che avrebbe favorito la perdita di controllo. Mobilitati subito i soccorsi sanitari coi vigili del fuoco, ma non è stato necessario il loro intervento.