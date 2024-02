Conferenza Far su Campanini e Tosti

Riprendono gli appuntamenti del Caffè del Giovedì organizzati dalla Far, la Famiglia Artistica Reggiana. Oggi alle 18 è in programma un incontro su "Naborre Campanini e Paolo Tosti" con gli interventi affidati a Dante Battaglia e Massimiliano Manzotti, per un evento che unisce cultura, arte, musica e letteratura. L’appuntamento è ai Chiostri di San Pietro di via Emilia San Pietro a Reggio Emilia.

Gli incontri dei "Caffè" della Far proseguiranno giovedì 7 marzo alle 18, sempre ai Chiostri,

con "Il fascino indiscreto del cervello" con la relazione del professor Gianfranco Marchesi.