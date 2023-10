Conferenza su sessuopolitica e porno di massa. Ne parla il docente universitario Pietro Adamo

"Hard core: istruzioni per l’uso - Sessuopolitica e porno di massa" è il volume che sarà presentato oggi - insieme all’autore Pietro Adamo, docente di Storia delle dottrine politiche all’Università di Torino - in apertura nell’edizione autunnale dell’eccentrica rassegna Libresca, curata da Pierluigi Tedeschi (foto). L’appuntamento è alle 17.30 al centro sociale Gattaglio. Adamo è forse il maggior esperto italiano di "Porn studies". Senza timori (e soprattutto pudori) e affronta una materia tanto scivolosa quanto centrale nella cultura consumistica dell’Occidente. Analizza 500 anni di pornografia, dai sonetti lussuriosi agli anni ’60 - quando la diffusione dell’hard ha accompagnato i movimenti giovanili e di emancipazione femminile - fino al dilagare dell’osceno sul web. Il tutto in una dialettica costante tra potere censurante e maschilismo che - secondo Adamo - nel porno esprime una reazione violenta alla donna sempre più liberata. Tedeschi per Libresca ha in serbo altre chicche: il 9 ottobre, alle 17, sempre al circolo di via Gattaglio 30, dialogherà con Andrea Paolella autore di "Dopo Vajont. Longarone, Ponte, Erto e Casso: fotografie dal 2013 al 2023". Sabato 4 novembre Valerio Minnella presenterà la sua autobiografia "Se vi va bene se non seghe. Dall’antimilitarismo a Radio Alice e ancora più in là", curata Wu Ming 1 per Alegre. Infine il 16 dicembre Luca Cesari racconterà la "Storia della pizza a Napoli a Hollywood" in gustoso dialogo con Ivanna Rossi.

f.c.