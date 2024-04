"Conosci, rifletti, impara". La Cri apre le porte ai giovani

Al via il progetto "Cri: Conosci, Rifletti, Impara", rivolto a giovanissimi tra 11 e 13 anni, con sette incontri a partire da oggi, che si concluderanno con un weekend all’insegna del divertimento, restando a dormire insieme nella sala polivalente del paese, il 25 e 26 maggio, al termine delle varie iniziativa. Il progetto è proposto dalla Croce rossa di Reggiolo con appuntamenti su varie tematiche il 3, 11, 15, 29 aprile, 3, 7 e 15 maggio, nel pomeriggio dalle 15 alle 18,30, con i ragazzi che si sfidano in varie prove con possibilità di confrontarsi e riflettere. Durante le attività è previsto anche un momento per la merenda. Per informazioni è possibile rivolgersi alla sede Cri di Reggiolo. Si tratta di un’occasione per scoprire il valore del volontariato e muovere i primi passi nel mondo di una associazione internazionale conosciuta nel mondo come la Croce rossa.