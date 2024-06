Consegnata nuova carrozzina: "Ma solo grazie al Carlino"

L’articolo-denuncia pubblicato sul Carlino ha smosso l’impasse e una carrozzina per l’uomo invalido, nuova di pacca, gli è stata recapitata a casa: preannunciata da una telefonata, è stata consegnata alle 14.30 di lunedì. A segnalare pubblicamente la carenza, era stata Catia Silva, ex consigliere di Brescello: il marito Antonio Mori, 66 anni, è costretto alla sedia a rotelle a causa di problemi di deambulazione dovuti a un ictus. Lei aveva raccontato di averlo accompagnato all’ospedale di Oglio Po il 20 maggio, accorgendosi che le gomme del dispositivo sanitario erano scoppiate. Silva si è rivolta al medico di base, che ha stilato la domanda per chiedere un’altra carrozzina, per poi consegnare il documento il 22 all’Ausl di Guastalla, dove le è stato detto che sarebbe stata ricontattata. Fino al lunedì seguente non ha ricevuto telefonate, poi è stata chiamata lei: "Mi è stato riferito che non vi era disponibilità neppure di una carrozzina pieghevole e che non era stato fatto neppure un appalto", aveva raccontato Silva. Nel frattempo la donna ha chiesto in prestito una carrozzina da un conoscente, poi è stata chiamata da un tecnico per verificare la possibilità di una riparazione. Silva aveva lanciato un interrogativo: "Possibile che la sanità pubblica non sia in grado di fornire una sola carrozzina pieghevole almeno sostitutiva?" Dopo averla ricevuta, la donna commenta: "Soltanto la pubblicazione dell’articolo ha permesso di avere risposta favorevole, altrimenti staremmo ancora aspettando... Ringrazio il Carlino per la sensibilità dimostrata, ma non è giusto dover ricorrere al giornale per risolvere il problema di un uomo invalido – dichiara Silva –. La popolazione sta diventando sempre più anziana e la sanità pubblica dovrebbe attrezzarsi in tal senso".

al. cod.