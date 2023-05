Consulente gestionale a tempo indeterminato

Multiline Consulting srl, azienda di Reggio che si occupa di consulenza tecnica per i servizi di facility management ricerca un addettoa alla progettazione dei servizi di Facility Management. Per la committenza provvederà a ideare, progettare e controllare formalmente i servizi per la gestione in appalto di servizi di facility management di strutture pubbliche. Svolgerà le relative pratiche burocratiche in osservanza dei Regolamenti di cui al Codice degli Appalti e della normativa di gara per lo sviluppo di relazioni tecniche richieste nelle differenti gare. Non sono necessarie trasferte. Si richiede laurea tecnica preferibilmente in architettura o ingegneria, conoscenza di italiano livello C2, inglese livello B1 e utilizzo di applicativi Microsoft, Adobe, InDesign; patente B e buone capacità comunicative. Uomini e donne, nessuna discriminazione. Contratto a tempo indeterminato 9-18,30 e retribuzione di 1.350 euro per 14 mensilità.