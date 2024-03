Contenitore dei rifiuti preso a calci da ragazzini. I cittadini ripuliscono

Calci e colpi violenti contro un contenitore dei rifiuti, nella zona del terminal degli autobus, in piazzale 2 Agosto in centro a Correggio. Un episodio segnalato dai cittadini nel primissimo pomeriggio di sabato, all’orario di uscita degli studenti dalle scuole. Dei testimoni hanno raccontato di aver visto un gruppo di ragazzini – uno in particolare – che ha danneggiato volutamente il contenitore dei rifiuti lasciandolo gravemente rovinato e con sporcizia abbandonata tutt’attorno. L’episodio è stato segnalato verso le 13.30 alle forze dell’ordine, subito dopo l’episodio. Verso le 15.30, con la situazione ancora immutata, dei passanti hanno raccolto parte dei rifiuti, in particolare bottiglie di vetro ancora a terra, per evitare che potessero essere usate per ulteriori danni o per gesti violenti. La zona, non distante dall’ospedale San Sebastiano, è coperta dal servizio di videosorveglianza pubblico: le immagini delle telecamere potrebbero aiutare a identificare gli autori di questo ennesimo gesto vandalico.

a. le.