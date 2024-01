ContEst: il quartiere fa memoria. Le mostre con le foto storiche. Parte la raccolta tra i cittadini

Una mostra fotografica realizzata con i cittadini per conoscere meglio la città e il quartiere in cui si vive. Le foto del passato di Reggio Emilia possono contribuire alla costruzione di una memoria storica dei quartieri, scoprendo quali frammenti del passato siano conservati negli scatti degli abitanti e come queste immagini possano raccontare l’identità del territorio e di chi lo vive. Gli organizzatori del progetto "ContEst: il quartiere fa memoria" lanciano un appello ai cittadini in possesso di fotografie storiche della zona est della città compresa tra i quartieri stazione, Mirabello, Ospizio e San Maurizio. Le foto possono riguardare cambiamenti urbani, feste di quartiere, vecchie attività commerciali o qualsiasi scorcio di vita quotidiana che racconti l’evoluzione di questi territori.

"L’obiettivo – dicono gli organizzatori – è quello di accrescere il significato identitario di alcuni luoghi, individuati come presidi sociali, affinché costituiscano il centro della vita sociale del quartiere, coinvolgendo direttamente gli abitanti del territorio e promuovendo l’incontro tra i portatori di memoria (adulti e anziani) e i giovani attraverso laboratori interattivi e momenti di scambio pensati per costruire un racconto partecipato che possa interessare le diverse generazioni. La condivisione di ricordi e di narrazioni, evocati dall’intensità delle immagini costituirà il pretesto per la nascita di discorsi intergenerazionali che possano favorire la costruzione di un sentire comune legato all’appartenenza al quartiere".

Il progetto è della cooperativa sociale Progetto Crescere e di una rete di partenariato costituita dalle cooperative L’Ovile, La Vigna e il Centro di solidarietà di Reggio Onlus con il Polo Sociale Est del Comune e Acer. Chiunque può inviare la propria fotografia, possibilmente corredata di data, luogo e breve descrizione, in formato digitale (m.molon@progettocrescere.re.it) o consegnandola di persona entro fine gennaio: martedì dalle 16 alle 18 alla biblioteca Ospizio (Via Emilia Ospizio 30/b), mercoledì dalle 10 alle 12 al Centro Sociale Nuovo Gramsci "La Casetta" (Campo di Marte) e giovedì dalle 15,30 alle 16,30 alla Sala Civica della Polveriera (Piazzale Oscar Romero, 1/I). Le fotografie possono essere consegnate anche alla redazione del Carlino Reggio in via Crispi 8, dalle 11 alle 13 e dalle 15 alle 18.

Le fotografie raccolte saranno poi selezionate per la realizzazione di installazioni fotografiche che saranno esposte come mostre permanenti in alcuni luoghi cari agli abitanti dei quartieri.