Continua il calo delle imprese, la Lapam lancia l’allarme

La recente campagna elettorale a Correggio ha fatto emergere i vari problemi che affliggono la comunità e il territorio locale. Tra le priorità da affrontare sembrano esserci i gravi problemi del centro storico, della crisi in generale e del calo di presenze in generale nel cuore della cittadina.

Il confronto tra i candidati alle elezioni dei giorni scorsi, promosso dalla associazione Lapam ha fatto emergere la necessità di contrastare la "desertificazione" in atto, che attanaglia anche il centro storico di Correggio. I dati dell’associazione evidenziano al primo trimestre 2023 la presenza di 2.181 imprese attive nel comune di Correggio (con un calo dell’1,8% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente). Un decremento che, contrariamente ai dati forniti di recente da fonti comunali, risulta essere addirittura più marcato rispetto alla media provinciale, che si attesta al -1,5%. Anche le imprese artigiane calano (- 1,2%) ma con una dinamica ridotta rispetto al -3,3% del dato medio provinciale.

Nel lungo periodo (fra il primo trimestre 2007 e il primo trimestre 2023) risultano essersi perse ben 348 imprese solo a Correggio, che rappresenta un calo del 13,8%. Di fronte a questi numeri il presidente provinciale Lapam, Guido Gasparini, si dice impegnato come partner con gli istituti delle scuole superiori del comprensorio di Correggio, proponendo progetti di formazione e avviamento al lavoro autonomo.

E ora, dopo anni di situazione negativa nonostante i proclami tante volte partiti dal palazzo comunale, Lapam si augura che venga promosso "un maggior dialogo e confronto tra le associazioni, le scuole e il governo pubblico locale".

Si spera in nuove scelte del neo sindaco Fabio Testi, il quale in campagna elettorale ha parlato del centro storico come "cuore pulsante della città, luogo di socialità, incontri ed eventi", annunciando "una programmazione incentrata su riqualificazione e rilancio".

a.le.