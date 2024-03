Contrasto alla mafia nel Reggiano

"La presenza della mafia nel reggiano: quali azioni di contrasto?" è il titolo dell’incontro in programma giovedì 4 aprile alle 20.45 nella sala civica di via Morandi di Albinea. Ospite d’onore il procuratore capo di Reggio, Calogero Gaetano Paci. Interverranno anche il sindaco di Albinea Nico Giberti, il vicepresidente di Avviso Pubblico e assessore alle politiche per il lavoro e la legalità del Comune di Modena, Andrea Bosi e l’autore del libro ‘Quel che resta di Reggio Emilia, storie di reggiani e malfattori’ Gianfranco Riccò. Modererà la serata il direttore del Tg Reggio, Gabriele Franzini.

L’iniziativa è stata promossa dall’associazione Reggio diritti libertà, Comune e biblioteca di Albinea, Anpi Albinea, Spi Cgil, Auser e Libera con il patrocinio di Avviso Pubblico.

m. b.