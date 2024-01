Contro il Como la Regia in campo con due registi. Caso Portanova, oggi la sentenza del Coni

Continuano gli allenamenti della Reggiana vista della prima gara interna di questo 2024 fissata per domani alle 14 contro il Como di mister Cesc Fabregas. Nesta dovrebbe avere finalmente a disposizione gran parte dell’organico ad eccezione dello squalificato Bianco che potrebbe essere sostituito da uno tra Kabashi o Cigarini, magari modificando leggermente l’assetto tattico in modo da giocare con due ‘registi’. I biglietti per la gara possono essere acquistati attraverso il circuito ‘Vivaticket’ oppure direttamente domani ai botteghini dello stadio che saranno in funzione a partire dalle 12,30 e fino alle 14,45. Attesa invece per questa mattina l’udienza davanti al Collegio di garanzia del Coni dopo la richiesta di radiazione avanzata dalla Procura Sportiva nei confronti di Manolo Portanova, su cui pende una condanna in primo grado per violenza sessuale di gruppo. Richiesta della giustizia sportiva che sembra sostanzialmente irricevibile da parte del Collegio visto che parallelamente l’iter della giustizia ordinaria non si è ancora concluso in maniera definitiva (non ancora fissato l’Appello).