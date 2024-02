Controlli di vicinato, gli incontri

L’aumento della percezione di insicurezza dovuta a furti, truffe e reati vari è realtà anche a Gualtieri, dove si sta cercando di creare una vera e propria rete organizzata del controllo di vicinato. E per questo il Comune ha deciso di organizzare incontri formativi aperti alla popolazione, in programma la mattina di sabato 2 e 9 marzo a palazzo Greppi di Santa Vittoria e in municipio a Gualtieri, oltre che il 14 marzo alle 20,45 al circolo Anspi a Pieve Saliceto. Vi prendono parte il sindaco Renzo Bergamini, i comandi locali di polizia locale, oltre al maresciallo dei carabinieri Roberto Andaloro. "La collaborazione tra cittadini – dice il sindaco – punta a costruire nei quartieri un nuovo modello che aumenti la sorveglianza dell’area, con possibilità di segnalare fatti e circostanze sospette alle forze dell’ordine".