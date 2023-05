Controllo di vicinato a scuola di legalità

Nuovo incontro formativo del Controllo di vicinato per i residenti nella frazione San Giacomo di Guastalla. Lunedì 29 maggio alle 20,30 nel salone dell’oratorio parrocchiale si svolge un incontro sul ruolo di carabinieri, guardia di finanza e polizia per avere maggiori ragguagli sulle corrette modalità e sui tempi per la richiesta di intervento. Saranno presenti anche i referenti del Comitato locale, Letizia Chierici e Zico Cattini. Il controllo di vicinato è stato avviato a San Giacomo la scorsa estate.