‘Coppa Italia Pack’: è l’ultimo giorno

Oggi è l’ultimo giorno utile per acquistare il ‘Coppa Italia Pack’, l’iniziativa studiata dalla Pallacanestro Reggiana per permettere ai tifosi di assistere ai quarti di finale contro la Virtus Bologna, in scaletta giovedì alle 18. Acquistando la maglietta celebrativa dell’evento (costo 25 euro) si avrà in omaggio il servizio navetta (andata e ritorno) per il ‘Pala Alpitour’ di Torino, sede della kermesse organizzata da Legabasket per il secondo anno di fila nella città della Mole. Le t-shirt sono in vendita allo ‘StoRE’ di piazza Prampolini (aperto dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19) mentre i biglietti per l’evento dovranno essere acquistati separatamente su Vivaticket a cui è possibile accedere anche attraverso il sito della Lega. I pullman partiranno alle ore 13 dal parcheggio principale dell’Ente Fiera, in via Filangeri 15 e faranno ritorno in città subito dopo il termine della gara.