Cordoglio per la morte del dottor Bertinelli

Ha destato vastissimo cordoglio a Guastalla, e non solo, la notizia del decesso del dottor Augusto Bertinelli, 96 anni, medico in pensione, con un attivissimo passato da volontario a 360 gradi. L’altra sera, a poche ore da un check up sanitario completo che aveva dato esiti soddisfacenti, il dottor Bertinelli è stato colto da un malore improvviso nella sua abitazione di via Gonzaga, in centro storico a Guastalla. Sembrava essersi ripreso, ma poco dopo è deceduto al vicino ospedale. Il medico in pensione, specializzato in Cardiologia, era stato primario di Medicina generale all’ospedale guastallese. Era stato tra gli artefici della nascita dell’ospedale comprensoriale, punto di riferimento per tutta la Bassa. Era stato inoltre direttore sanitario dell’Avis locale, oltre che tra i fondatori dell’associazione Amici del Day Hospital Oncologico. Uomo di grande cultura, era un lettore appassionato, studioso, sempre aggiornato sui fatti locali e del mondo. Lascia due figli, una sorella, nipoti e altri parenti.

I funerali, affidati all’agenzia Veronesi e Pederzoli, si svolgono domani mattina alle 9.45 dall’obitorio dell’ospedale per il duomo di Guastalla. Poi la cremazione a Mantova. Eventuali offerte a favore degli Amici del Dho di Guastalla.

Antonio Lecci