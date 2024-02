Correggese, colpo Vaccari

Nuovo innesto per la Correggese: è Riccardo Vaccari, centrocampista modenese classe 2002 che ha già fatto... qualche giro in Serie C, oltre che in D. Vaccari (foto) ha già sostenuto il primo allenamento con la formazione biancorossa e dunque mister Claudio Gallicchio potrà contare su di lui nell’ultima parte di stagione, e già dalla gara di domani che vede la Correggese impegnata a Brescello sul campo della Brescello Piccardo. Vaccari è cresciuto nel settore giovanile del Modena fino alla prima squadra, con esordio in Serie C il 21 febbraio ‘21 nella gara vinta dai gialloblù contro la Sambenedettese. L’anno successivo passa al Novara in Serie D, dove colleziona 26 presenze e 3 gol, vincendo il campionato con tanto di promozione in Serie C. Poi è tornato a Modena e quest’anno era aggregato alla prima squadra di Serie B, senza entrare in campo ma giocando sempre con la Primavera.