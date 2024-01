Correggio, addio al meccanico Claudio Bulgarelli

Correggio (Reggio Emilia), 20 gennaio 2024 – Ha destato cordoglio la notizia della improvvisa e prematura scomparsa di Claudio Bulgarelli, detto Bulga, avvenuta nel sonno, nella sua abitazione. Bulgarelli aveva 58 anni ed era conosciuto per la sua attività di meccanico. Era inoltre appassionato di motori, di auto e moto, con stretti rapporti pure con club e associazioni del settore, tra cui il motoclub Pantegana di San Cesario sul Panaro. Lascia nel lutto i genitori Gianni e Maria, il fratello Maurizio, nipoti e altri parenti. Anche domenica la camera ardente resta aperta all’ospedale San Sebastiano di Correggio, mentre i funerali si svolgeranno in forma strettamente privata. Eventuali offerte in sua memoria possono essere destinate a opere di bene. Bulgarelli era originario di Correggio, in gioventù aveva vissuto anche a Novellara, poi era tornato a vivere nel Correggese. Molti i messaggi di cordoglio di amici e conoscenti.