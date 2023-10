Correggio, contatore del gas come deposito di droga

Correggio (Reggio Emilia), 10 ottobre 2023 – La droga era nella cassetta del contatore del gas, utilizzato per nascondere la sostanza in attesa dello scambio, per non destare sospetti in caso di controlli delle forze dell’ordine. Ma la droga è stata scoperta dai carabinieri di Correggio, l’altro pomeriggio, dopo aver notato un gruppo di giovani in atteggiamento sospetto, in un’area isolata. Poco distante, però, c’era una cassetta del contatore del gas visibilmente forzata. E all’interno c’erano dieci involucri in cellophane, per un totale di oltre 75 grammi di hashish, oltre a un bilancino di precisione. I carabinieri hanno recuperato la droga, poi sequestrata. Ora si indaga per risalire al possessore della sostanza stupefacente. Dopo le piante dei parchi e le aiuole degli asili, dove nel recente passato i carabinieri hanno operato alcuni importanti sequestri di droga, ora spuntano i contatori del gas di private abitazioni che potrebbero essere utilizzate dai pusher per nascondere la droga, evitando quindi che finisca nel mirino dei controlli dei carabinieri.